حقوقي: إطلاق السلطة النار على الفلسطينيين جريمة وانتهاك قانوني خطير

قال الناشط الحقوقي مصطفى شتات، إن إطلاق النار على الفلسطينيين واعتقالهم سياسيًا جريمة وانتهاك قانوني خطير.

وأضاف شتات أن عدوان السلطة على الأهالي في مخيم نور شمس يقود إلى اقتتال داخلي لا يخدم إلا الاحتلال.

وأشار إلى أن سلاح المجند في السلطة تم شراءه بمال فلسطيني، مشددا على أنه "لا يمكن القبول بإطلاق النار من السلطة على الفلسطينيين".

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ولفت إلى أن الاعتقالات السياسية بالضفة لم تتوقف بل زادت وتيرتها.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران: "إن اعتداءات أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة على المقاومين وطلبة الجامعات والشخصيات والفعاليات الوطنية تشهد تصاعدا، وكان آخرها الاعتداء اليوم على حفل انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم".

وأضاف بدران اليوم الجمعة، إن "تصاعد هذه الاعتداءات يستوجب موقفا وطنيا جامعاً لوقف هذه السياسة العدوانية لأجهزة السلطة تجاه الكل الوطني، وأن نوظف الطاقات ونتفرغ جميعا لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يمارسون جرائمهم واعتداءاتهم بحق شعبنا ومقدساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين