مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في واجهة الجولة منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي

آملاً في فك عقدته أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي في كرة القدم وتسلّق صدارة الترتيب، يخوض أرسنال مواجهة نارية على أرضه اللندنية مع كتيبة المدرب بيب غوارديولا الأحد ضمن المرحلة الثامنة.

ويعوّل توتنهام على تعادل في مباراة القمة يسبقه بفوز على مضيفه المتواضع لوتون تاون السبت لينفرد بالصدارة موقتاً.

وفيما يبحث يونايتد عن فرملة سقوطه السريع في حفرة النتائج السيئة، بلقاء سهل على أرضه ضد برنتفورد، يحل ليفربول الرابع والغاضب من القرارات التحكيمية الظالمة، على برايتون السادس في مباراة قوية.

المصدر / فلسطين اونلاين