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كوريا الجنوبية: سنواصل المساعدات المالية لوكالة "الأونروا"

06 أكتوبر 2023 . الساعة 21:03 بتوقيت القدس
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كوريا الجنوبية: سنواصل المساعدات المالية لوكالة "الأونروا"

تعهد وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، اليوم الجمعة، بمواصلة المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال جين، قبل اجتماعه مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة سول، إننا "ملتزمون بلعب دور بنّاء بشأن القضية الفلسطينية."

وأضاف سنواصل أيضًا "زيادة مساهماتنا المالية للوكالة حتى نتمكن من دعم سبل عيش اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل".

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بدوره، هنأ لازاريني كوريا الجنوبية لفوزها بمقعد مجلس الأمن الدولي، وشدد على أهمية شراكة "الأونروا" مع سيؤول لحل القضية الفلسطينية.

ودعا أيضا إلى الاهتمام والدعم لللاجئين الفلسطينيين "الذين ظلوا ينتظرون لفترة طويلة جدا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم".

وأنشئت "الأونروا" في العام 1949 بقرار من "الأمم المتحدة" لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، حيث قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفويضيها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كوريا الجنوبية #أونروا #لاجئون فلسطينيون

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