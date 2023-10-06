طبيب منتخب بولندا يصدم برشلونة بشأن إصابة ليفاندوفسكي

أثار طبيب المنتخب البولندي، ياتسيك جاروسزيفسكي، الكثير من القلق بعد تأكيده أن إصابة مهاجم نادي برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، خطيرة للغاية، وسيغيب على إثرها لفترة طويلة عن منتخب بلاده وناديه الكتالوني.



وكان النادي الكتالوني قد أعلن أن ليفاندوفسكي يعاني من التواء في كاحل القدم اليسرى، وأن الإصابة تبدو طفيفة، وعودة اللاعب إلى الملاعب تعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة.



وأكد جاروسزيفسكي، في حديثه لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مهاجم البارسا يعاني من إصابة مضاعفة، فبعد إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، تعرض لإصابة في أربطة المفصل عند القفز".



وقال طبيب المنتخب البولندي: "تحدثت مع روبرت واطّلعت على نتائج فحوصه، لسوء الحظ تبين أن الإصابة خطيرة للغاية لدرجة أنها تستبعد مشاركة اللاعب في تدريبات المنتخب البولندي، وعدم مشاركته في المباريات أمام جزر فارو ومولدوفا، المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024، وكذلك سيغيب عن مباريات برشلونة المقبلة؛ لأن هناك تلف في أربطة المفصل عند القفز، وقد وضع النادي بالفعل خطة علاجية".



ليفاندوفسكي سيغيب في توقيت مهم للغاية من الموسم، وهو اللاعب صاحب القوة الهجومية الأكبر لفريق برشلونة، حيث سجل 6 أهداف (5 في الدوري وهدف في دوري أبطال أوروبا).



كما يتصدر البولندي قائمة هدافي عهد تشافي برصيد 39 هدفًا (28 في الدوري الإسباني، 6 في دوري أبطال أوروبا، 2 في الكأس، 2 في كأس السوبر وهدف في الدوري الأوروبي).

المصدر / فلسطين اونلاين