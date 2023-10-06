قرار مانشستر سيتي لحماية هالاند من أطماع ريال مدريد

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية أن إدارة نادي مانشستر سيتي، قررت حماية نجمها النرويجي إيرلينغ هالاند، من أطماع نادي ريال مدريد، بإغرائه عبر عقد وراتب جديدين.



وكان النرويجي البالغ من العمر 23 عامًا قد انتقل إلى ملعب الاتحاد قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، وما زال أمامه أربع سنوات متبقية في عقده.



وأكدت صحيفة "ذا صن"، أن إدارة السيتي تأمل في فتح محادثات العقد الجديد مع هالاند، من أجل تأمين مستقبل المهاجم النرويجي مع السيتي على المدى الطويل.



وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن السيتي يأمل في تجديد عقد لاعبه لموسم آخر على الأقل، والذي ينتهي في صيف 2026، في ظل وجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل في حال دفع 200 مليون باوند في الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي يفكر في مضاعفة راتب هالاند الذي يحصل فيه على 400 ألف جنيه إسترليني بشرط زيادة مدة العقد والشرط الجزائي إلى 300 مليون جنيه إسترليني أو إزالة الشرط الجزائي.



وتابعت الصحيفة: "حتى الآن لم يشر هالاند بأي رد فعل بشأن موافقته على ذلك؛ حيث ما زال يفكر بعمق في جدوى بقائه مع الفريق الإنجليزي بعد فوزه بكافة الألقاب الجماعية والفردية مع الستيزينس".



وختمت الصحيفة تقريرها، عمل الإدارة الإنجليزية السريع على تجديد هالاند لعقده ما هو إلا ضربة لنادي ريال مدريد، الذي يسعى لضم النرويجي، والفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الصيف المقبل.



جدير بالذكر أن هالاند سجل رقمًا قياسيًا في موسمه الأول مع السيتي، حيث سجل 52 هدفًا، ليقود فريقه للتتويج بالثلاثية، في حين تمكن من تسجيل 8 أهداف في أول 10 مباريات هذا الموسم.

المصدر / فلسطين اونلاين