قلق أوروبي من تصاعد عنف المستوطنين في حوارة الفلسطينية

أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن قلقه من ارتفاع مستوى عنف المستوطنين في بلدة حوارة الفلسطينية بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، قالت فيه: "نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف في بلدة حوارة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "في أعقاب عملية إطلاق نار في حوارة، اجتاح عشرات المستوطنين البلدة، حيث قتل فلسطيني وأصيب العشرات".

وطالب الاتحاد الأوروبي "بضمان المساءلة وحماية المدنيين".

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وفجر الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن "الشاب لبيب محمد ضميدي (19 عاما) استشهد برصاص مستوطنين، ببلدة حوارة".

وضميدي هو الثاني الذي يرتقي في البلدة خلال ساعات، حيث سبق وأعلنت وزارة الصحة مساء الخميس، أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطن (لم تذكر اسمه) برصاص الاحتلال في حوارة".

جاء ذلك بعد أقل من ساعة على تنفيذ فلسطيني عملية إطلاق نار مستهدفا مركبة مستوطنين في حوارة، بحسب شهود عيان.

وتشهد حوارة توترا متصاعدا منذ مطلع 2023، تتخلله اعتداءات متكررة على السكان الفلسطينيين، وعمليات إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال ومستوطنيه ردا على اعتداءاتهم المتواصلة.

كما تشهد الضفة الغربية توترا متصاعدا، تزداد حدته مع اقتحام المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

المصدر / الأناضول