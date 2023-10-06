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كشف مدة إيقاف مصطفى محمد بعد طرده في الدوري الفرنسي

06 أكتوبر 2023 . الساعة 20:06 بتوقيت القدس
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كشف مدة إيقاف مصطفى محمد بعد طرده في الدوري الفرنسي

سلطت لجنة الانضباط لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لمباراتين على المهاجم الدولي المصري في صفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد.

ونال النجم المصري الملقب بـ"الأناكوندا" بطاقة حمراء في مواجهة فريقه نانت التي خسرها بنتيجة (3-1) أمام ستاد رين الأحد الماضي ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وخرج مصطفى محمد مطرودًا في الدقيقة 77 من المباراة، بعد نيله بطاقتين صفراوين، الأولى بحجة تدخله بخشونة على أحد لاعبي رين، والثانية لاحتجاجه على إحدى قرارات حكم المباراة وتلفظه أمامه ببعض الكلمات.

وجاءت هذه العقوبة المسلطة على النجم المصري في وقت غير مناسب تمامًا، كونها جاءت في مرحلة زاهية يمر بها اللاعب وقد تؤثر على مستوياته الكبيرة، حيث ما فتئ يتألق من أسبوع إلى آخر مع فريقه نانت منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري.

تألُّق مصطفى محمد اللافت هذا الموسم، أدى لاختياره ضمن أفضل لاعب في صفوف فريقه نانت للشهر الثاني على التوالي، حيث نال جائزة أفضل لاعب لشهري أغسطس/ آب ثم سبتمبر/ أيلول الماضيين.

ويحتل "الأناكوندا" المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 5 أهداف بعد المتصدر نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي الذي يملك في جعبته 7 أهداف.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الدوري الفرنسي #نانت #مصطفى محمد

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