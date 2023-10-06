الاحتلال يعتقل 5 نشطاء فلسطينيين وأجانب في "الشيخ جراح"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 5 نشطاء فلسطينيين وأجانب خلال قمعها وقفة منددة بالاستيطان في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة السلمية في الشارع الرئيسي لحي الشيخ جراح، قبل أن تعتقل 5 من المشاركين فيها بين فلسطينيين ونشطاء أجانب، عرف منهم المقدسي محمد أبو الحمص.

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وتشهد قرى ومناطق أخرى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كل يوم جمعة، مسيرات رافضة للاستيطان الإسرائيلي، ومنددة بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين