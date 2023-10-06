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"بدران": الاعتداء على حفل انطلاقة "الجهاد" يستوجب موقفاً وطنياً جامعاً لوقف اعتداءات السلطة

06 أكتوبر 2023 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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"بدران": الاعتداء على حفل انطلاقة "الجهاد" يستوجب موقفاً وطنياً جامعاً لوقف اعتداءات السلطة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران إن "اعتداءات أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة على المقاومين وطلبة الجامعات والشخصيات والفعاليات الوطنية تشهد تصاعدا، وكان آخرها الاعتداء اليوم على حفل انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم".

وأضاف بدران اليوم الجمعة أن تصاعد هذه الاعتداءات يستوجب موقفًا وطنيًا جامعًا لوقف هذه السياسة العدوانية لأجهزة السلطة تجاه الكل الوطني، وأن نوظف الطاقات ونتفرغ جميعًا لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يمارسون جرائمهم واعتداءاتهم بحق شعبنا ومقدساتنا.

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وقمعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، عصر اليوم الجمعة، حفل انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي السادس والثلاثين، الذي أقيم في مخيم "نورشمس" شرق مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية نشر أجهزة أمن السلطة، الدوريات العسكرية المصفحة في محيط المخيم، قبل أن تقتحم مكان المهرجان وتطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.



 

المصدر / فلسطين أون لاين
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