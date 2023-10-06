أجهزة السلطة تقمع حفل انطلاقة حركة "الجهاد الإسلامي" في طولكرم

قمعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، عصر اليوم الجمعة، حفل انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي السادس والثلاثين، الذي أقيم في مخيم "نورشمس" شرق مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

أجهزة أمن السلطة تطلق النار صوب مقاومين بعد قمع حفل انطلاقة الجهاد الإسلامي بمخيم نور شمس pic.twitter.com/Di2s7fxVZk — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 6, 2023

وأكدت مصادر محلية نشر أجهزة أمن السلطة، الدوريات العسكرية المصفحة في محيط المخيم، قبل أن تقتحم مكان المهرجان وتطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

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ويسود التوتر مكان الاحتفال، من إعادة أجهزة السلطة اقتحامها للمهرجان، خاصة مع مشاركة آلاف الفلسطينيين ومن بينهم النساء والأطفال بالاحتفال.

📹 فيديو يوثق إطلاق عنصر من أجهزة أمن السلطة النار بشكل مباشر صوب مهرجان انطلاقة الجـهـاد الإسـلامي في مخيم نور شمس بطولكرم pic.twitter.com/A9AhSqptxT — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 6, 2023

وحفل الانطلاقة في طولكرم هو الحفل المركزي لانطلاق حركة الجهاد الإسلامي الـ36 في الضفة الغربية، والذي يقام بالتزامن مع احتفالات أخرى في غزة ومخيم اليرموك في سوريا ولبنان.

وانطلقت حركة الجهاد الإسلامي في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1987، وهي لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي، وهدفها "تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها".

ولا تشارك الحركة في العملية السياسية بالأراضي الفلسطينية، إذ قاطعت الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، وأعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية والتشريعية ، قبل تأجيلها من قبل السلطة الفلسطينية عام 2021.

واغتال الموساد الإسرائيلي (جهاز الاستخبارات الخارجي) أمينها العام الأسبق فتحي الشقاقي في مالطا عام 1995، وتولى بعده رمضان عبدالله شلح قيادة الحركة، وتوفي عام 2020، ليخلفه في القيادة زياد النخالة أمين عام الحركة الحالي.

المصدر / فلسطين أون لاين