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بالفيديو أجهزة السلطة تقمع حفل انطلاقة حركة "الجهاد الإسلامي" في طولكرم

06 أكتوبر 2023 . الساعة 18:09 بتوقيت القدس
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أجهزة السلطة تقمع حفل انطلاقة حركة "الجهاد الإسلامي" في طولكرم

قمعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، عصر اليوم الجمعة، حفل انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي السادس والثلاثين، الذي أقيم في مخيم "نورشمس" شرق مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية نشر أجهزة أمن السلطة، الدوريات العسكرية المصفحة في محيط المخيم، قبل أن تقتحم مكان المهرجان وتطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

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ويسود التوتر مكان الاحتفال، من إعادة أجهزة السلطة اقتحامها للمهرجان، خاصة مع مشاركة آلاف الفلسطينيين ومن بينهم النساء والأطفال بالاحتفال.

وحفل الانطلاقة في طولكرم هو الحفل المركزي لانطلاق حركة الجهاد الإسلامي الـ36 في الضفة الغربية، والذي يقام بالتزامن مع احتفالات أخرى في غزة ومخيم اليرموك في سوريا ولبنان.

وانطلقت حركة الجهاد الإسلامي في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1987، وهي لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي، وهدفها "تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها".

ولا تشارك الحركة في العملية السياسية بالأراضي الفلسطينية، إذ قاطعت الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، وأعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية والتشريعية ، قبل تأجيلها من قبل السلطة الفلسطينية عام 2021.

واغتال الموساد الإسرائيلي (جهاز الاستخبارات الخارجي) أمينها العام الأسبق فتحي الشقاقي في مالطا عام 1995، وتولى بعده رمضان عبدالله شلح قيادة الحركة، وتوفي عام 2020، ليخلفه في القيادة زياد النخالة أمين عام الحركة الحالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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