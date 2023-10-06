الاحتلال يعتدي على وقفةٍ مندّدة بالاستيطان في الشيخ جراح

اعتدت قوات الاحتلال على وقفةٍ تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح، في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة.

وهاجمت قوات الاحتلال الوقفة التضامنية الأسبوعية المنددة بالاستيطان، واعتدت على عددٍ من النشطاء المشاركين فيها.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة نشطاءٍ على الأقل من بينهم الناشط المقدسي محمد أبو الحمص.

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ونُظّمت الوقفة التضامنية في حي الشيخ جراح بمشاركة نشطاء عرب وأجانب، نددوا بالاستيطان واستهداف حي الشيخ جراح ومدينة القدس المحتلة بالتهويد والاستيطان.

وتواصل سلطات الاحتلال إجراءات التضييق على أهالي حي الشيخ جراح في القدس، في اطار خطتها لتهجيرهم من منازلهم لصالح المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين