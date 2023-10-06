غيابات مؤثرة في الدرجتين الممتازة والأولى

غزة/ وائل الحلبي:

يغيب عدد من اللاعبين عن صفوف فرقهم في الجولة السابعة من الدوري الممتاز والتاسعة في الدرجة الأولى، بسبب الإيقاف لحصولهم على البطاقة الحمراء أو الصفراء الثالثة في الجولة الماضية.

ويفتقد غزة الرياضي لحارسه عبد الله أبو غزة في مباراة الفريق أمام الصداقة بسبب البطاقة الحمراء، بالإضافة لغيابه عن مباراة العميد أمام اتحاد خانيونس عقوبة من لجنة الانضباط التي صادق عليها اتحاد كرة القدم.

ولن يتمكن المدافع أحمد مهنا من المشاركة مع فريقه الأهلي في مباراته أمام شباب رفح لحصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء السابق أمام خدمات رفح، فيما يتواصل غياب عماد فحجان عن شباب رفح للمباراة الثانية نظرا لتواجده مع منتخب فلسطين لكرة الصالات الذي يشارك في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم بالصالات، وهو نفس السبب الذي يجعل موسى حرارة لاعب الشجاعية يغيب عن مباراة الفريق أمام شباب خانيونس.

ويفتقد اتحاد خانيونس لمهاجمه يوسف لولو للمباراة الثالثة على التوالي أمام شباب جباليا، بسبب العقوبة الموقعة عليه من اتحاد الكرة، ويغيب المهاجم هيثم أبو عودة عن فريقه اتحاد بيت حانون في مباراته مع الهلال لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

وعلى صعيد الدرجة الأولى يغيب الثنائي أدهم أبو سمرة ومحمود وادي عن فريقهما أهلي النصيرات أمام خدمات جباليا لحصولهما على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية، ويغيب محمد بعلوشة من خدمات جباليا لنفس السبب.

ويفتقد خدمات النصيرات للثنائي إبراهيم جربوع ومحمد نوفل في مباراة الفريق مع اتحاد دير البلح، بسبب حصول الأول على البطاقة الحمراء والثاني للبطاقة الصفراء الثالثة، ولن يتمكن بيت لاهيا من اشراك لاعبه أيمن الكيلاني أمام المجمع لحصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الثامنة، فيما يغيب عمرو عبد الرحمن ومحمد أبو مزيد عن الزوايدة أمام بيت حانون الأهلي لحصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة.

المصدر / فلسطين أون لاين