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موعد مباراة منتخب الصالات أمام ميانمار بتصفيات كأس آسيا

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موعد مباراة منتخب الصالات أمام ميانمار بتصفيات كأس آسيا

06 أكتوبر 2023 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

يفتتح منتخب فلسطين لكرة القدم بالصالات مشواره في تصفيات كأس آسيا بمواجهة منتخب ميانمار، في المباراة التي تجري بينهما يوم غد السبت، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فلسطين، في دوشانبي عاصمة طاجيكستان، مستضيفة منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات.
ويسعى منتخب الصالات للفوز في بداية مشواره والمنافسة على التأهل لكأس آسيا 2024، تحت قيادة مدربه الجديد أسامة شلبي الذي شغل منصب المدرب المساعد للأردني شامل داغستاني منذ عام 2017، قبل أن يرحل الأخير بعد وداع البطولة العربية قبل عدة أشهر.
وقال شلبي إن منتخب الصالات بدأ استعداداته لهذه التصفيات قبل أسبوع فقط بحكم صعوبة تجمع اللاعبين، معتبرا أن كل المنتخبات في المجموعة قوية، لكن فدائي الصالات يتطلع للمنافسة بقوة على بطاقة التأهل.
 وتضم قائمة المنتخب 13 لاعبا هم: علي الحواجري، كنعان كنعان، أحمد محمد، عدنان سلوم، أدهم خويلد، رشيد شواهنة، عماد فحجان، أحمد مصرية، زاهر السماحي، موسى حرارة، غسان سرية، سعيد دهشي، محمد حمادة
ويشارك في التصفيات 31 منتخب تم تقسيمهم على ثمانية مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة باستثناء مجموعة واحدة ضمت ثلاثة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركز الأول إلى جانب أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى جانب منتخب البلد المضيف لكأس آسيا الذي سيتم تحديده لاحقا.
ويطمح منتخب الصالات لحجز بطاقة العبور لكأس آسيا، لتعويض خروجه من دور المجموعات لكأس العرب التي أقيمت في السعودية بداية شهر يونيو الماضي.

#آسيا #كأس آسيا

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