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مدرب يتراجع عن قرار استقالته

06 أكتوبر 2023 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
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عدسة/ محمد العجلة
غزة / مؤمن الكحلوت:

 

تراجع الكابتن حازم الوزير مدرب فريق خدمات البريج عن قراره بالاستقالة من منصبه، بعد حل الخلاف مع مجلس إدارة النادي.


وقاد الوزير فريق البريج في مباراته الأخيرة، أمام أهلي النصيرات والتي فاز بها فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الأولى.


ويحتل البريج المركز السادس على سلم جدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين.


وتُعتبر هذه التجربة التدريبية الثانية للكابتن حازم الوزير، بعد أن قاد الهلال على فترات متفاوتة خلال السنوات الماضية.

#خدمات البريج #حازم الوزير

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