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بالصور عشرات الآلاف يؤدون الجمعة في الأقصى ويرفعون لافتات للمقاومة

06 أكتوبر 2023 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل وتضييقات قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

 ورفع المصلون لافتة داعمة للمقاومة الفلسطينية تحمل شعار حماس وكتائب القسام في ساحة المسجد الأقصى، وكتب عليها عبارة طريق القدس ترصفه الدماء.

 وقبيل صلاة الجمعة أدى مستوطنون يحملون القرابين النباتية، طقوساً تلمودية في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وساحة الغزالي قرب باب الأسباط.

كما شدد الاحتلال إجراءاته في محيط الأقصى، وفتش الشبان عند مدخل باب الأسباط.

*خطبة الجمعة*
 وخلال خطبة الجمعة، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة أن خذلان المسجد الأقصى خيانة للإسلام والرسول.

 وقال نواهضة إن الأقصى يتعرض لاعتداءات واقتحامات من المتطرفين، داعياً لشد الرحال إليه والرباط فيه، وتعليم الأطفال حبه وأنه أرض الإسراء وأولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. 

 وقال خطيب الأقصى إن القدس ستبقى مفتاح الحرب والسلام، ولن يدوم ظلام القدس وستشرق شمسها من جديد، وسيبقى عطر سيد البشرية فواحاً من رباها الطيبة ومكانتها عميقة في القلوب والأرواح ويبقى عرب والمسلون أصحاب الحق فيها.

المصدر / فلسطين اون لاين
#الأقصى

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