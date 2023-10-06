حماس: نزف الشهيدين ضميدي ومجذوب ونؤكد أن ثورة شعبنا مستمرة ومتصاعدة

نعت حركة حماس إلى جماهير شعبنا وأحرار أمتنا الشهيد جمال محمود مجذوب (23 عامًا) من بلدة فرعون قضاء طولكرم، والذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال مساء الخميس بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية في حوارة، والشهيد البطل لبيب محمد لبيب ضميدي (19 عامًا)، والذي ارتقى برصاص مستوطنين اقتحموا بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في ساعة مبكرة من الليلة الماضية.

وتقدمت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة بالتعزية من ذوي الشهيدين ومحبيهما.

وأكدت حماس أن ثورة شعبنا البطل ضد جرائم المستوطنين في ربوع أرضنا المحتلة، وفي المسجد الأقصى المبارك خصوصًا، ستتواصل وتتصاعد دون تراجع، وسيرسم شعبنا بالبندقية خط نهاية الاحتلال وعربدة المستوطنين، وستتحقق لشعبنا أمانيه بالحرية والعودة رغم أنوف المحتلين وحكومتهم الإرهابية.