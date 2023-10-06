فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بأس طولكرم

يوم المعلم العالمي.. حكومة اشتية تستمر في سلب حقوق المعلمين

"حماس": نبارك للجهاد الإسلامي ذكرى انطلاقتها ونفخر بعلاقتنا الاستراتيجية

ارتفاع على سعر صرف العملات اليوم الجمعة

اعتقال إداري تعسفي يفسد فرح العريس المقدسي محمد البكري

أجواء خريفية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

سوريا.. ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية إلى 112

ماسك يخفي عناوين المقالات الصحافية المنشورة عبر "إكس".. ما التفاصيل؟

ضبط 21 شخصًا يمارسون طب الأسنان بلا شهادة!

الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة الغربية وقطاع غزة

06 أكتوبر 2023 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
...

أعلن جيش الاحتلال فرضه إغلاقاً عاماً على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارًا من منتصف ليلة الجمعة حتى منتصف ليلة السبت.

وبحسب إعلام الاحتلال، فإن الإغلاق الذي سيكون بسبب ما يطلق عليه “سمحات هتوارة” أي اليوم الأخير من "عيد العُرش"، حيث يتم تشديد القيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين كل عام خلال ما يطلق عليه الاحتلال عطلة تشرين وكذلك في الأعياد والتواريخ الأخرى.

وبدأ فرض الإغلاق منذ بدء ما يطلق عليه رأس السنة العبرية الجديدة في 15 سبتمبر/أيلول، حيث فرض الاحتلال إغلاقاً متواصلاً على المعابر مع قطاع غزة لمدة أسبوعين تقريبًا، بزعم الاحتجاجات التي قام بها الفلسطينيون بالقرب من السياج الفاصل في قطاع غزة احتجاجاً على اقتحام المستوطنين للأقصى والتضييق على الأسرى الفلسطينيين واستمرار الحصار المفروض على القطاع.

#غزة #الاحتلال #الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة