سوريا.. ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية إلى 112

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 112قتيلاً.

وأدّى الهجوم بمسيّرات على الكلية الحربية في حمص والذي اتّهم الجيش السوري "تنظيمات إرهابية" بالوقوف وراءه، إلى "سقوط 112 قتيلا بينهم 21 مدنيا من ضمنهم 11 امرأة وطفلة، إضافة إلى إصابة 120 بجروح بعضها خطير"، وفق آخر حصيلة للمرصد.

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ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن بيان لجيش النظام، أن تنظيمات وصفتها بالإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة، استهدفت الحفل "عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علما أن فصائل من المعارضة المسلحة تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية، وتستخدم أحيانا الطائرات المسيّرة.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني سوري أن وزير الدفاع السوري علي عباس حضر حفل التخرج، لكنه غادر قبل دقائق من وقوع الهجوم.

وأعلنت الحكومة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الجمعة.

يشار إلى أن الجيش السوري أجرى مراسم لتخريج الطلاب الضباط، بحضور قيادات الجيش السوري ووزير الدفاع.

المصدر / وكالات