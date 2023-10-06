ضبط 21 شخصًا يمارسون طب الأسنان بلا شهادة!

أعلنت نقابة أطباء الأسنان في الأردن أنه تم ضبط 21 شخصًا يمارسون مهنة طب الأسنان دون أن يكونوا أطباء.

وأكد نقيب أطباء الأسنان في الأردن عازم القدومي، أن هناك مخالفات جسيمة تشمل وجود أشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان دون أن يكونوا أطباء، حيث بلغ عددهم نحو 21 شخصًا.

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أضاف أنه تم رصد هؤلاء الأشخاص وضبطهم من قبل النقابة، إلا أن النقابة ليس لديها صلاحية إغلاق هذه المنشآت، وتعتمد هذه الصلاحية على وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة بخصوص هذه المخالفات من قبل أطباء الأسنان، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة بخصوص هذه المخالفات من قبل أطباء الأسنان، ويتمنون أن يتم التعاون مع الوزارة لتفعيل القوانين وإغلاق هذه المنشآت المخالفة، بهدف حماية المواطن والمريض.

المصدر / وكالات