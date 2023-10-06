"واتساب" تختبر ميزةً جديدة هامة

تختبر منصة "واتساب" المملوكة لـ"ميتا" خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت الرسائل المهمة (pin) في داخل المحادثات.

وبحسب لقطات الشاشة المنشورة من النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، فإن خاصية تثبيت الرسائل تتيح 3 خيارات مختلفة بشأن مدّة التثبيت: 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 30 يومًا، قبل أن يُلغى التثبيت على نحو تلقائيّ.

ويمكن للمستخدمين إلغاء تثبيت الرسائل يدويًا في أيّ وقت قبل انتهاء المدة المحددة.

وعند تثبيت الرسائل، ستكون موجودة بشكل دائم في أعلى المحادثات الخاصّة بهم، ممّا يسهل على طرفي المحادثة الوصول إلى الرسائل المهمّة أو التي يُرجع إليها على نحو متكرّر.

اقرأ أيضا: إطلاق قنوات واتساب.. إليك كيفية إنشاء قناة بالخطوات!

وتتيح "واتساب" الميزة الجديدة في المحادثات الفردية، فيما يُتوقّع أن تتيحها أيضًا في المجموعات خلال وقتٍ لاحق، على أن تكون صلاحيّة التثبيت متاحة لمديري المجموعات، حيث تحقق تلك الميزة فائدة كبيرة مقارنةً بوجودها في المحادثات الفردية.

وكانت "واتساب" قد أتاحت سابقًا ميزة تثبيت المحادثات كاملةً في داخل صندوق الرسائل في تبويب المحادثات الرئيسيّ داخل التطبيق، فيما تختبر حاليًا تلك الميزة لدى عدد محدود من مستخدمي التطبيق في نظام أندرويد. ومن المنتظر تجربتها أيضًا في إصدار أيفون، تمهيدًا لإتاحتها للمستخدمين كافة خلال وقتٍ قريب.

وتحضّر المنصّة لعدد من المزايا الجديدة، منها مزايا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء الملصقات والدردشة مع روبوتات الذكية.