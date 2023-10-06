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شهيد برصاص المستوطنين بحوارة

06 أكتوبر 2023 . الساعة 01:27 بتوقيت القدس
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شهيد برصاص المستوطنين بحوارة

استشهد شاب فلسطيني برصاص المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية والمحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب لبيب محمد لبيب ضميدي (١٩ عاماً) برصاص مستوطنين في القلب، في بلدة حوارة.

وكان المستوطنون أطلقوا النار صوب الشاب مساء الخميس أثناء اقتحامهم لبلدة حوارة بنابلس.

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وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين انتشروا على الطريق الرئيسي في بلدة حوارة، وسط أعمال عربدة واستفزاز، ومحاولات للاعتداء على المواطنين ومنازلهم، بحماية من جنود الاحتلال.

وكان الهلال الأحمر أفاد في وقت سابق بأن طواقمه في نابلس نقلت اصابة خطيرة جداً الى المستشفى جراء إطلاق المستوطنين النار عليها في حوارة قرب نابلس.

#نابلس #قوات الاحتلال #استشهاد شاب #المستوطنين #حوارة

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