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أبل تصدر تحديثا لنظام تشغيلها لحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة آيفون 15

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أبل تصدر تحديثا لنظام تشغيلها لحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة آيفون 15

06 أكتوبر 2023 . الساعة 01:11 بتوقيت القدس
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أبل تصدر تحديثا لنظام تشغيلها لحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة آيفون 15

أصدرت أبل يوم الأربعاء تحديثا لنظام تشغيلها (آي.أو.إس 17) لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة المتعلقة بأحدث هواتفها آيفون 15.

وأُطلقت السلسلة ذات الهيكل المصنوع من التيتانيوم الشهر الماضي مزودة بشريحتها المتطورة (إيه.17) في هواتف برو وبرو ماكس، مما يجعلها ملائمة لأحدث ألعاب الفيديو.

وبعد إطلاق إصدارات آيفون 15 بفترة قصيرة، شكا المستخدمون من أن فترة تشغيل البطارية قصيرة وأن درجة حرارتها ترتفع بشدة.

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وقال متحدث باسم أبل يوم الأربعاء إن التحديث الأخير لنظام تشغيل (آي.أو.إس 17) يتضمن "إصلاحات مهمة لعيوب وتحديثات أمنية ومعالجة مشكلة ربما تتسبب في جعل درجة حرارة آيفون ترتفع أكثر من المتوقع.

وبعد تلقيها شكاوى من أن درجة حرارة الهواتف الجديدة ترتفع بشدة، ذكرت أبل هذا الأسبوع أن هذه المشكلة ربما تظهر في أول بضعة أيام "بعد إعداد الجهاز أو إعادة ضبطه بسبب تزايد نشاط التطبيقات في الخلفية".

وأفادت الشركة بأن تحديثات صدرت في الآونة الأخيرة لبعض تطبيقات الطرف الثالث مثل إنستجرام التابع لميتا وتطبيق أوبر تبطئ النظام، مضيفة أن إصدارات برو لا توجد بها مشكلة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مقرط بسبب التصميم، فالهيكل الجديد المصنوع من التيتانيوم يسهم في تحسين تشتيت الحرارة.

#نظام تشغيل #شركة أبل #آيفون 15

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