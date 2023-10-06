فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة شمالي الضفة والأهالي يتصدون

بوتين: لا فرصة لنجاة أعدائنا إذا شنت روسيا ضربة نووية انتقامية

وزير الأوقاف الأردني: نرفض اعتداءات الاحتلال واستباحة حرمة الأقصى

"أبو عرة": تصاعد الاشتباك مع الاحتلال رد طبيعي على جرائمه في الأقصى

"قرعاوي": المقاومة بالمرصاد لأي عملية اقتحام في الضفة الغربية

الأسرى يستأنفون خطواتهم الاحتجاجية ردا على عدوان إدارة السجون

دعوات للرباط في الأقصى وإنقاذه من التهويد المتزايد

استشهاد منفذ عملية حوارة خلال اشتباك مسلح

العامودي: عمليات المقاومة دفاعا عن الأقصى "مستمرة".. ومعركة القدس انطلقت

"عسكري" في سجون السلطة يشرع بالإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

بالفيديو مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة شمالي الضفة والأهالي يتصدون

06 أكتوبر 2023 . الساعة 00:36 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة شمالي الضفة والأهالي يتصدون

هاجم عشرات المستوطنين، مساء يوم الخميس، المواطنين في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحماية من جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين انتشروا على الطريق الرئيسي في بلدة حوارة، وسط أعمال عربدة واستفزاز، ومحاولات للاعتداء على المواطنين ومنازلهم، بحماية من جنود الاحتلال.

ودعت مساجد نابلس الأهالي للتصدي لاعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة.

واندلعت مواجهات بين المواطنين والمستوطنين وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه في نابلس نقلت اصابة خطيرة جداً الى المستشفى جراء إطلاق النار عليها في حوارة قرب نابلس

وفي وقت سابق من يوم الخميس نصب عضو "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف تسفي سكوت، خيمة وسط البلدة، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين.

جاء ذلك بعد استشهاد شاب فلسطيني في حوارة مساء الخميس، بعد ساعات من تنفيذه عملية إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين في البلدة ما أسفر عن إصابة مستوطنة بالهلع.

#حوارة #الضفة الغربية #هجوم للمستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة