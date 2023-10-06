مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة شمالي الضفة والأهالي يتصدون

هاجم عشرات المستوطنين، مساء يوم الخميس، المواطنين في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحماية من جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين انتشروا على الطريق الرئيسي في بلدة حوارة، وسط أعمال عربدة واستفزاز، ومحاولات للاعتداء على المواطنين ومنازلهم، بحماية من جنود الاحتلال.

المستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/sNtkIWaJ0O — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 5, 2023

ودعت مساجد نابلس الأهالي للتصدي لاعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة.

واندلعت مواجهات بين المواطنين والمستوطنين وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة.

فيديو| شبان يتصدون لهجوم مستوطنين على حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/unbHQPOVKt — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 5, 2023

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه في نابلس نقلت اصابة خطيرة جداً الى المستشفى جراء إطلاق النار عليها في حوارة قرب نابلس

فيديو| مستوطن يطلق الرصاص على شبان في بلدة حوارة. pic.twitter.com/Fj4abamjag — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 5, 2023

وفي وقت سابق من يوم الخميس نصب عضو "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف تسفي سكوت، خيمة وسط البلدة، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين.

جاء ذلك بعد استشهاد شاب فلسطيني في حوارة مساء الخميس، بعد ساعات من تنفيذه عملية إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين في البلدة ما أسفر عن إصابة مستوطنة بالهلع.