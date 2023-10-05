بوتين: لا فرصة لنجاة أعدائنا إذا شنت روسيا ضربة نووية انتقامية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أنه لا فرصة لنجاة "أعداء" بلاده إذا شنت موسكو "ضربة نووية انتقامية لأن إمكاناتنا لا مثيل لها".

وفي كلمة ألقاها أمام منتدى "فالداي" الدولي بمدينة سوتشي الروسية، قال بوتين: "في العقيدة العسكرية الروسية سببان لاستخدام الأسلحة النووية، وهما الرد على صاروخ أطلق على الأراضي الروسية، ومواجهة تهديد لوجود الدولة".

وأضاف: "حتى الآن لن تكون هناك فرصة للمعتدي للبقاء على قيد الحياة في حالة ردنا.. وبالتالي لن يفكر أي شخص عاقل في استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا".

وحول النزاع في منطقة "قره باغ" الأذربيجانية، قال الرئيس الروسي إن "الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن ترسي أذربيجان النظام الدستوري في قره باغ، في إشارة إلى الأحداث التي وقعت الشهر الماضي في منطقة جنوب القوقاز".

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كما أعرب بوتين عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدة لأرمينيا التي ستبقى شريكا لروسيا.

وفي إشارة إلى تصريحات الزعماء الأرمن هذا الصيف، قال بوتين: "أصبحت قره باغ رسميًا جزءًا من أذربيجان، وهذا هو موقف الدولة الأرمنية الحديثة".

وأضاف: "بعد الاعتراف بسيادة أذربيجان على قره باغ، كانت مسألة وقت فقط - متى وبأي طريقة ستعيد أذربيجان النظام الدستوري هناك في إطار دستور الدولة الأذربيجانية".

وأشار إلى أن روسيا اقترحت مراراً على أرمينيا إيجاد حل وسط مع أذربيجان بشأن قره باغ، وتحديداً من خلال إعادة 5 مناطق حول قره باغ إلى باكو وبالتالي الحفاظ على الاتصال بين أرمينيا وقره باغ، لكن يريفان قالت إن هذا سيخلق تهديدات للبلاد.

وأضاف أنه بموجب الاتفاق الذي أنهى صراع خريف 2020 في المنطقة، فإن قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ لها حق واحد فقط، وهو مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وليس التدخل.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة في الإقليم للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/ أيلول الفائت، انتهت في اليوم التالي بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرمني بالإقليم وحل الكيان نفسه.​​​​​​​

المصدر / الأناضول