وزير الأوقاف الأردني: نرفض اعتداءات الاحتلال واستباحة حرمة الأقصى

أكّد وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، "رفضه التام لاعتداءات سلطات الاحتلال المتطرفة التى تستبيح حرمة المسجد الأقصى المبارك".

وقال الخلايلة فى بيان، اليوم الخميس، إن "وزارة الأوقاف الأردنية تتابع بقلق بالغ الانتهاكات الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، والمصلين فيه والقائمين على إدارته".

واستنكر الخلايلة، "منع المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك والتضييق عليهم، ومحاولة المس بهوية المسجد الذي هو حق خالص للمسلمين لا يقبل التقسيم الزماني أو المكاني، وهو تحت الوصاية الهاشمية".

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ودعا الخلايلة، كل "من يستطيع الوصول للقدس الشريف أن يشد الرحال ويصلي في الأقصى ويشد أزر المقدسيين".

وأكد أن "الأردن ماضٍ ومستمر بالعمل المخلص لتحقيق أدوات حماية الأقصى وعودته عزيزاً محرراً من كل دنس وتشويه".

ويواصل المستوطنون اقتحام الأقصى في سادس أيام ما يسمى "عيد العُرش" (آخر الأعياد اليهودية الثلاثة، الفصح، الأسابيع، العرش)، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال، حيث انتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في باحات المسجد الأقصى وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

وبدأ "عيد العرش" في الـ29 من أيلول/ سبتمبر الماضي ويستمر حتى يوم غد الجمعة.

المصدر / فلسطين أون لاين