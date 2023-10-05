"قرعاوي": المقاومة بالمرصاد لأي عملية اقتحام في الضفة الغربية

أكد النائب فتحي قرعاوي، أن المقاومة الفلسطينية بالمرصاد لأي عملية اقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمخيمات والمدن في الضفة الغربية.

وأوضح قرعاوي أن "المقاومة في طولكرم استطاعت تلقين الاحتلال درساً كبيراً"، مشيراً إلى أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمسرى لا يمكن أن تمر دون رد من المقاومة.

وذكر أن تبني كتائب القسام لعدد من العمليات، أراد إرسال رسالة بأن المقاومة على استعداد تام وجهوزية، للرد على جرائم الاحتلال.

اقرأ أيضا: الأسرى يستأنفون خطواتهم الاحتجاجية ردا على عدوان إدارة السجون

وتابع قائلاً: "المقاومة أرادت إرسال رسالة بأن اقتحام المخيمات لم يعد نزه وأنها جاهزة لكل الاحتمالات".

واستشهد فلسطيني مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة وقعت في بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس.

جاء ذلك بعد ساعات من اشتباكات اندلعت في طولكرم، تخللها هجوم الشهيدين القساميين حذيفة فارس وعبد الرحمن عطا، على عدد من مركبات الاحتلال.

وزفت كتائب القسام الشهيدين فارس وعطا منفذا عملية طولكرم، مؤكدة أن العملية تأتي استكمالاً لما بدأه مجاهدو القسام في مخيم طولكرم، والذين أوقعوا قوة صهيونية خاصة في كمين محكم برفقة إخوانهم المجاهدين من الفصائل الأخرى فجر اليوم.

ولفتت الكتائب إلى أن الاحتلال اعترف بإصابة خمسة من جنود نخبته، بينهم ثلاثة في حالة الخطر، مشددة على أن استمرار تغوّل العدوّ وتماديه ضد مقدساتنا وأسرانا وحرائرنا سيسعر ناراً تبدد أمنه، وتزلزل أركانه.

المصدر / فلسطين أون لاين