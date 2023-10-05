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استشهاد منفذ عملية حوارة خلال اشتباك مسلح

05 أكتوبر 2023 . الساعة 22:13 بتوقيت القدس
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إعلام الاحتلال: صورة السلاح الذي استخدمه منفذ عملية حوارة، ثم باغت به قوات الاحتلال التي تبحث عنه قبل ارتقائه

استشهد مساء اليوم الخميس، منفذ عملية حوارة، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر عبرية.

وأشارت هيئة بث الاحتلال الرسمية "كان" إلى أن منفذ عملية حوارة بادر بإطلاق النار تجاه جنود الاحتلال عند حصاره في احدى البنايات، ثم ارتقى شهيدا، بعد خوضه اشتباكاً عنيفاً.

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وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته اغتالت المشتبه في تنفيذه عملية إطلاق النار نحو مركبة مستوطنين إسرائيلية، فيما أشارت مصادر فلسطينية إلى سماع تبادل لإطلاق نار في حوارة.

بدورها أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة في رام الله، باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "حوارة"، دون أن تكشف عن اسمه.

وأصيبت مستوطنة إسرائيلية، مساء اليوم، بعملية إطلاق نار قرب دوار "عينابوس"، على الشارع الرئيسي في بلدة "حوارة" جنوبي نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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