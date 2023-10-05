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العامودي: عمليات المقاومة دفاعا عن الأقصى "مستمرة".. ومعركة القدس انطلقت

05 أكتوبر 2023 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
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أكد رئيس الدائرة الإعلامية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، على العامودي، أن عمليات المقاومة دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك مستمرة ومتواصلة، موجها التحية للمرابطين والمرابطات في باحات الأقصى الذين يتصدون لمخططات الاحتلال التهويدية.

وقال العامودي خلال حديثه لقناة الأقصى الفضائية مساء اليوم الخميس، إن "شعبنا بدأ المعركة الكبرى من أجل القدس منذ معركة سيف القدس"، لافتا إلى أن "المواجهة الشاملة هي السلاح الأقوى للدفاع عن مقدساتنا وأرضنا".

وجدد التأكيد على أن "معركة سيف القدس محطة فارقة في تحدي الصراع في القدس والمسجد الأقصى، ونقطة البداية في الدفاع عن الأقصى".

وتابع "معركة القدس شاملة ومتعددة ونحن بحاجة لقيادة قادرة على خوض هذه المعركة".

ونوه إلى أن المعركة على المسجد الأقصى وهوية المدينة المقدسة معركة منذ بداية الاحتلال.

وأشار إلى أن ما يحدث في المسجد الأقصى من اعتداءات يجري بحماية الحكومة الصهيونية الفاشية. مؤكدا أن "الاحتلال يحاول فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى".

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #حماس #القدس #علي العامودي

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