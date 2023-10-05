"عسكري" في سجون السلطة يشرع بالإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله

أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، أن المعتقل عبد الرحمن عواودة، والموقوف لدى جهاز الاستخبارات العامة، في رام الله، التابع للسلطة، بدأ إضراباً عن الطعام؛ رفضاً لاحتجازه التعسفي منذ حوالي شهر.

وقالت محامية المجموعة، في بيان، اليوم الخميس، إن شقيقه الموقوف لدى جهاز الاستخبارات في بيت لحم أحمد عواودة، يعاني أوضاعاً صحية صعبة، وذلك بعد زيارتها للشقيقين عواودة اليوم.

ويعمل الشقيقان أحمد وعبد الرحمن عواودة لدى جهاز الأمن الوطني، التابع للسلطة، ويواصل جهاز الاستخبارات العامة في رام الله احتجازهما على ذمة النيابة العسكرية في بيت لحم في ظروف صعبة، منذ حوالي شهر.

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واعتبرت المجموعة الحقوقية احتجاز الشقيقين عواودة "احتجازاً تعسفياً" وخارج نطاق القانون، حيث جرى الاحتجاز دون مذكرة رسمية، وبشكل مخالف للأصول القانونية في حالات توقيف العاملين في القطاع العسكري، وبما يشبه التحايل على الشقيقين، عند استدعائهما للانضمام لدورة تدريبية عسكرية في بيت لحم، ثم احتجازهما خارج نطاق القانون.

ودعت المجموعة المؤسسات الحقوقية والمناصرين، لحضور جلسات المحاكم القادمة للشقيقين عواودة من أجل ضمانات المحاكمة العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين