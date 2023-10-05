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مضرب عن الطعام منذ 64 يوما

الاحتلال يرفض استئناف الأسير الإداري كايد الفسفوس

05 أكتوبر 2023 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
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رفضت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من قبل محامي الأسير الإداري كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ 64 يوما.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مساء اليوم، إن قرار محكمة الاحتلال يمثل قرار إعدام بحق الأسير الفسفوس، خاصة بعد مرور هذه المدة الطويلة على إضرابه وتصاعد المخاطر على حياته.

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، مطالبة المستويات كافة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووقف جريمة اعتقاله.

يذكر أن الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، أعاد الاحتلال اعتقاله في الثاني من أيار/ مايو الماضي، إداريا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الاحتلال #الاعتقال الاداري #كايد الفسفوس

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