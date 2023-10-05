حمادة: المقاومة أبدعت في الرد عبر العمليات البطولية في عقر الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن المقاومة الفلسطينية أبدعت في الرد على جرائم الاحتلال واعتداءاتها على الأقصى، وذلك عبر المواجهة المفتوحة من خلال العمليات البطولية في عقر الاحتلال.

وقال حمادة لقناة "حطين الرقمية"، مساء اليوم الخميس، إنّ المقاومة أبدعت أيضاً من خلال الصمود والثبات أمام جبروت الاحتلال، مشيراً إلى أن رسالة المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام تحذر من المساس بالأقصى.

وأوضح أن "حديث فصائل المقاومة بأن الأقصى لن يبقى وحيداً ودونه الدماء، لم يكن في الهواء، بل إنه مبدأ ثابت، ولكن المسألة في كل مرة تقدر بقدرها".

وتابع قائلاً: "المقاومة تختار الطريق الذي ترد من خلاله على جرائم الاحتلال"، مشدداً على أن قادم الأيام ستثبت للاحتلال عظيم خطأه، بظنه أنه يمكن أن يستفرد بالمسجد الأقصى.

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ووقعت عملية إطلاق نار ثانية في الضفة الغربية خلال أقل من 24 ساعة، حينما أطلق مقاوم مساء اليوم الرصاص صوب مركبة للمستوطنين ببلدة حوارة جنوب نابلس.

وتتصاعد عمليات المقاومة بشكل لافت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، رداً على انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين ضد شعبنا والأقصى والمقدسات الإسلامية.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام مجاهديها القساميين حذيفة فارس وعبد الرحمن عطا، منفذي عملية طولكرم، الذين ارتقيا خلال اشتباك مع جنود الاحتلال عقب هجوم على عدد من مركبات المستوطنين.

وأكّدت أن هذه العملية تأتي استكمالاً لما بدأه مجاهدو القسام في مخيم طولكرم، والذين أوقعوا قوةً صهيونيةً خاصة في كمينٍ محكم برفقة إخوانهم المجاهدين من الفصائل الأخرى فجر اليوم، إذ اعترف العدوّ بإصابة خمسةٍ من جنود نخبته بينهم ثلاثةٌ في حالة الخطر.

وأوضحت أن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات الرد على عدوان الاحتلال المتواصل بحق أقصانا وحرائرنا وأسرانا والتي كان آخرها عمليات القسام في الخليل وحوارة والأغوار وتقوع خلال الشهور الماضية وخلفت 3 قتلى صهاينة و 5 إصابات بعضها بحال الخطر.

وشددت على أن استمرار تغوّل العدوّ وتماديه ضد مقدساتنا وأسرانا وحرائرنا سيسعر ناراً تبدد أمنه، وتزلزل أركانه.

المصدر / فلسطين أون لاين