"القسام" تكشف عن سلسلة عمليات نوعية نفذتها بالضفة.. والقادم أصعب

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الخميس، عن سلسلة عمليات نوعية، نفذتها في الضفة الغربية المحتلة، ضمن ردها على عدوان الاحتلال المتواصل بحق المسجد الأقصى والحرائر والأسرى، وخلفت 3 قتلى في صفوف الاحتلال والمستوطنين، وخمس إصابات بعضها بحال الخطر.

وقالت كتائب القسام في بيان صحفي، اليوم، إنه "على درب الشهداء الأوائل وعلى طريق ذات الشوكة، وانتصاراً للقدس ولعذابات الأسرى في سجون العدوّ، وردّاً على شتم أراذل البشر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثأراً لاعتداء العدوّ على حرائرنا، يواصل مجاهدو القسام عملياتهم البطولية ضد قوات الاحتلال وقطعان مغتصبيه، ليؤكدوا بأن بركان الضفة لن يخمد وبأن مقدساتنا وحرائرنا وأسرانا خطٌ أحمر".

وأشارت إلى "تنوع عملياتها في الضفة في أساليب تنفيذها وأماكنها، وانتقلت المقاومة بين مدينة وأخرى لتقول للعدو وجيشه بأن بركان الضفة لن يخمد وبأن مقدساتنا وحرائرنا وأسرانا خط أحمر".

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وأكد البيان، أن مخيمات الضفة شكلت معقلاً للمجاهدين، وأصبحت عصيّة على العدو الذي بات يتكبد على الدوام خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية بفعل المقاومة، والتي كان آخرها وقوع قوةً صهيونيةً خاصة في كمينٍ قسامي محكم برفقة إخوانهم المجاهدين من الفصائل فجر اليوم الخميس، وقد اعترف العدوّ بإصابة خمسةٍ من جنود نخبته بينهم ثلاثةٌ في حالة الخطر.

وشدد البيان على أن الضفة ستبقى شوكة في حلق المحتل ولن يستطيع إيقاف مقاومتها، وستكون اقتحامات العدوّ للمناطق والمخيمات فرصةً -بإذن الله- لبنادق المجاهدين وعبواتهم في حصد مزيدٍ من أرواح جنود نخبته، وما هو قادم أدهى وأمرّ.

وسرد البيان سلسلة العمليات النوعية، وهي:

2023/07/16م، تمكن مجاهد قسامي من إطلاق على مركبة للمغتصبين عند مدخل مغتصبة تقوع جنوب بيت لحم، ما أسفر عن إصابة 3 مغتصبين أحدهم في حالة الخطر.

2023/08/02م، تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمغتصبين الصهاينة قرب مفرق الحمرا في الأغوار، ما أدى لإصابة اثنين من المغتصبين، قبل أن ينسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.

وقد نُفذت العملية في منطقة قريبة جدًا من مكان عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيدان القساميان معاذ المصري وحسن قطناني، قبل 4 أشهر وأدت لمقتل 3 مغتصبات.

2023/08/19م، تمكن مجاهد قسامي من تنفيذ عملية نوعية وذلك بعد إطلاق النار من مسافة صفر صوب اثنين من المغتصبين وأجهز عليهما أثناء تواجدهما في مغسلة للسيارات ببلدة حوارة جنوب نابلس، قبل أن ينسحب لقواعده بسلام.

وقد شكلت العملية صدمة لجيش العدو وأجهزته الأمنية التي تخبطت في بداية الحدث ووصلت إلى مكان العملية بعد حوالي 25 دقيقة من وقوعها.

2023/08/21م، وبالتزامن مع الذكرى الـ 54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، نفذ مجاهدو القسام عملية إطلاق نار صوب مركبة صهيونية قرب مغتصبة "كريات أربع" قرب الخليل جنوب الضفة المحتلة، وأسفرت العملية عن مقتل مغتصبة صهيونية وإصابة آخر بجروح خطيرة.

2023/10/05م، هاجم مجاهدان قساميان عدداً من مركبات المغتصبين في مغتصبة "آفني حيفتس" قبل أن يشتبكوا مع جنود العدوّ على أحد الحواجز العسكرية، ليرتقيا إلى الله شهيدين، وبطلا هذه العملية هما: الشهيد القسامي حذيفة عدنان فارس والشهيد القسامي عبد الرحمن فارس عطا.

المصدر / فلسطين أون لاين