مسؤول بمنظمة التعاون الإسلامي: العنصرية بلغت أوجها في أوروبا

قال رئيس اتحاد أمناء المظالم في منظمة التعاون الإسلامي، رئيس ديوان المظالم في تركيا "الأومبودسمان" شرف مالقوج، إن العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام بلغت أوجها في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

كلمة مالقوج جاءت اليوم الخميس، خلال انطلاق الاجتماع التاسع لمجلس إدارة اتحاد أمناء المظالم في منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول.

وأضاف مالقوج أن تركيا دخلت بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان "قرن تركيا" وحققت نجاحات مهمة على الصعيدين الداخلي والعالمي.

ولفت مالقوج إلى مشاركة 32 بلدا في الاجتماع الحالي الذي يعقد على مدى يومين.

وشدد على أن العالم بحاجة إلى أن يسوده العدل والعدالة وحقوق الإنسان، مبينا أن "ما حدث في إفريقيا وآسيا وقره باغ وليبيا وفلسطين والحرب الأوكرانية يكشف ذلك بوضوح شديد".

وأضاف: "في السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص، بلغت العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام أوجها في أوروبا".

ولافتا إلى الاعتداءات التي تستهدف القرآن الكريم في عدد من الدول الأوروبية، أوضح مالقوج أن بعض حكام تلك البلدان يشجعون على حرق المصحف الشريف.

وأكد في هذا الإطار أهمية اجتماع اتحاد أمناء مظالم منظمة التعاون الإسلامي، آملا أن يحمل البيان الختامي للاجتماع (الجمعة) التشديد على حماية مقدسات المسلمين.

المصدر / الأناضول