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عملية إطلاق نار تستهدف سيارة للمستوطنين قرب "حوارة"

05 أكتوبر 2023 . الساعة 18:53 بتوقيت القدس
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السيارة المستهدفة بعملية إطلاق النار في حوارة

أطلق مقاومون النار مساء اليوم الخميس تجاه مركبة للمستوطنين، قرب دوار "عينابوس" في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة (14) العبرية، أن مستوطنة، أصيبت بالهلع، بعد إطلاق النار على مركبتها، فيما باشرت قوات الاحتلال بمطاردة منفذ العملية، الذي تمكن من الانسحاب.

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وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استنفرت في المكان، وأغلقت الحواجز المحيطة بنابلس، كما أغلقت المحال التجارية في منطقة العملية، وشرعت بشن حملة تفتيش في محيط منطقة العملية.

وشهدت حوارة عدة عمليات فدائية خلال الأشهر الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال، أبرزها عملية الشهيد عبد الفتاح خروشة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين في 26 حزيران/يونيو الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #حوارة #عمليات المقاومة

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