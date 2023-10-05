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الهلال يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد

05 أكتوبر 2023 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

توصل نادي الهلال لاتفاق مع الكابتن صائب جندية لتولي تدريب الفريق، في ظل مساعيه للخروج من دوامة النتائج السلبية التي يمر بها منذ بداية الموسم.

وجاء اتفاق الهلال مع جندية لخلافة الكابتن سامي سالم الذي استقال من قيادة الفريق، الذي قادته لجنة فنية في مباراته أمام اتحاد الشجاعية التي تكونت من إحسان أبو دان وجهاد غبن ومحمد حسان.

ويتطلع الهلال لتحسين نتائجه في المباريات المتبقية من مرحلة الذهاب في الدوري الممتاز، لإنقاذ موقفه بعد تلقيه خمسة هزائم في الجولات الستة التي انقضت من عمر المسابقة مقابل تعادل وحيد، ليحتل المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

وقاد جندية مران الفريق الذي جرى عصر الخميس على ملعب النادي جنوب مدينة غزة، ودعا لاعبي الهلال لبذل قصارى جهدهم من أجل تحسين نتائج الفريق، مؤكدا على ثقته بقدراتهم لكسر سوء التوفيق الذي عانى منه في المباريات السابقة.

#دوري غزة #نادي الهلال #الكابتن صائب جندية

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