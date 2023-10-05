هيئة "إسناد الداخل": السياسات الإجرامية للاحتلال لن تنجح في ردع أهالي الـ48

قالت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، إن مساعي اللجنة الخاصة من حكومة الاحتلال تدفع باتجاه السماح لشرطة الاحتلال بإطلاق الرصاص وتخفيف القيود المفروضة على استخدام الذخيرة الحية ضد شعبنا في الداخل، يؤكد إمعان الاحتلال في إرهابه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن مساعي شرطة الاحتلال المعلنة ليست بمعزل عن السياسات الصهيونية الأخرى بحق فلسطيني الداخل فهو استمرار للإرهاب وسياسة القتل والهدم والتهجير والملاحقة السياسية والسياسيات العنصرية.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال ليست بحاجة لقرار بإطلاق النار ضد شعبنا في الداخل المحتل، لأن هذا فعله على الدوام وقد ارتقى المئات من الشهداء برصاص شرطة الاحتلال الإرهابية.

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وشددت الهيئة الوطنية، على "أن هذه السياسات الإجرامية لحكومة الاحتلال والتي تهدف إلى كيّ وعي أهلنا في الداخل وفصلهم عن ساحات الوجود الفلسطيني ومنع التحامهم مع باقي ساحات الفعل الوطني التي يشارك فيها شعبنا في مواجهة إرهابه وجرائمه ومنعه من الانخراط المستمر في معركة الدفاع عن القدس والأقصى لن تنجح".

وأردفت القول:" لقد أثبت شعبنا في معركة سيف القدس - هبة الكرامة أنه عصي على الانكسار وأنه سيبقى مستمراً في مسيرته النضالية حتى تحقيق أهدافه المشروعة".

ودعت الهيئة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لإدانة الاحتلال، وللتدخل فوراً لوقف الإرهاب الصهيوني الذي يستهدف شعبنا قتلاً وتهجيراً وتدميراً واعتقالًا في الداخل المحتل في محاولة لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

وقد كشفت قناة "كان11" العبرية، أول من أمس، عن لائحة لشرطة الاحتلال لاستخدام الرصاص الحي إذا وقعت أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في مدن وبلدات الداخل المحتل خلال معركة "سيف القدس" عام 2021.

وقالت شرطة الاحتلال: "إن المخطط ينص على السماح بإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين إذا أغلقوا الطرق ومنعوا قوات الجيش من الوصول إلى قواعدها إذا اندلعت حرب على عدة جبهات".





المصدر / فلسطين أون لاين