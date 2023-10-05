غزة.. "الزراعة" تتلف 8 أطنان فواكه لمخالفتها الشروط الصحية

أتلفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، 8 أطنان من الفاكهة لمخالفتها الشروط الصحية ومواصفات الغذاء الآمن، وفق نتائج التحليل المختبري للعينات المفحوصة.

وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي، أن عملية الإتلاف جاءت ضمن جهودها المتواصلة وحرصها على توفير الغذاء الآمن للمواطنين.

وأشارت إلى استمرار نشاطها الدوري بمتابعة وفحص المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات وخلوها من أية متبقيات يمكن أن تشكل ضررا على صحة وسلامة أبناء شعبنا.

وأفادت الوزارة، بأن طواقمها تفحص دوريا المنتجات الزراعية المستوردة والمحلية في مختبراتها التخصصية، للتأكد من سلامتها وخلوها من أية مكونات ضارة للصحة العامة، وتشرع فور ثبوت مخالفتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين