حماس تدين اعتقال السلطة كوادر "الجهاد" في الضفة

أدانت حركة حماس بأشد العبارات، الهجمة التي نفّذتها أجهزة السلطة بحق كوادر من حركة الجهاد الإسلامي في بلدة علار بطولكرم شمال الضفة الغربية.

وخلال الهجوم على علار اعتقلت السلطة، القيادي في الجهاد الإسلامي نظير نصار، ومحمد نوباني، بعد مداهمة مجموعة من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واعتبرت حماس في تصريح صحفي، اليوم الخميس، هذا السلوك جريمة، وإمعانا في الخروج عن القيم والأعراف الوطنية، واستهتارا بتضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقالت: "إننا إذ نستهجن هذا السلوك، الذي تزامن مع اقتحام واسع لجيش الاحتلال الصهيوني لمخيم طولكرم، تصدّى له مقاومونا الأبطال بكل صلابة؛ فإننا ندعو السلطة وقيادتها إلى التوقُّف عن سياسة صمّ الآذان عن كل النداءات الوطنية الداعية إلى الكفّ عن العبث بالسلم الأهلي، وإنهاء ظواهر الاعتقال السياسي والتضييق على المقاومين كافة"

ودعت حماس جميع القوى والمؤسسات الحقوقية للتحرّك الفوري لوضع حدّ لهذه الانتهاكات للحالة الوطنية، ولسلوك بعض المتنفّذين في أجهزة السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين