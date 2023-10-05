هلال القدس يستعين بمدرب من غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي هلال القدس مع الكابتن علي بدران، ليكون ضمن الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم، بقيادة المدرب أيمن صندوقة.

وجاء التعاقد مع بدران، بعد فسخ تعاقده مع نادي شباب الظاهرية، حيث سيتولى مهمة تدريب حراس مرمى الفريق، لتكون التجربة التدريبية الثالثة مع نادي هلال العاصمة.

ويملك بدران خبرة تدريبية واسعة في تدريب حراس المرمى، حيث يملك أعلى الشهادات من الاتحاد الآسيوي، كما أشرف على تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني لعدة سنوات.

وسبق للكابتن بدران، أن أشرف على تدريب حراس مرمى عدة فرق في غزة والضفة الغربية، أبرزها غزة الرياضي والصداقة والأهلي وشباب الخليل، كما أنه يعمل في هذا المجال منذ ما يقارب 20 عاما.

ويعيش فريق الهلال أوضاع غير مستقرة، حيث يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير في دوري المحترفين برصيد نقطة واحدة فقط.