برشلونة يوضح تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل اصابة، نجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق.

وأشار برشلونة في بيان رسمي، إلى أن الفحوصات التي أجراها ليفاندوفسكي، اليوم الخميس، أظهرت أنه يعاني من التواء في كاحل القدم اليسرى.

وأكد النادي الكتالوني عبر حسابه على موقع "إكس"، أن الإصابة تبدو طفيفة، وتعافيه تدريجيا سيحدد موعد جاهزيته للتدريبات والمباريات.

وكان روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما) أصيب في الشوط الأول للقاء برشلونة ضد بورتو، أمس الأربعاء، والذي انتهى بفوز فريقه بهدف نظيف في دوري الأبطال.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة غرناطة، يوم الأحد المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

المصدر / وكالات