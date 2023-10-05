فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برشلونة يوضح تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

صعود ملحوظ جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"الاقتصادية" بالتشريعي تعقد ورشة حول "مشروع قانون الكهرباء العام"

"قفيشة" يدعو للحشد وأداء صلاة الجمعة بـ"الأقصى"

الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من الترميم في البلدة القديمة

مستوطن يحرث أرضًا في الأغوار تمهيدًا للاستيلاء عليها

"التربية والتعليم" تُحيي يوم المعلّم العالمي عبر تقديرها للمعلّم الفلسطيني

حماس تدعو لجمعة حاشدة غدًا في المسجد الأقصى دفاعًا عنه والتأكيد على إسلاميته

"بق الفراش" يطال المدارس في فرنسا

نادي الأسير: الأسرى يستأنفون اليوم خطواتهم الاحتجاجية بإغلاق الأقسام

برشلونة يوضح تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

05 أكتوبر 2023 . الساعة 14:31 بتوقيت القدس
...
ليفاندوفسكي لحظه الاصابة

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل اصابة، نجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق.

وأشار برشلونة في بيان رسمي، إلى أن الفحوصات التي أجراها ليفاندوفسكي، اليوم الخميس، أظهرت أنه يعاني من التواء في كاحل القدم اليسرى.

وأكد النادي الكتالوني عبر حسابه على موقع "إكس"، أن الإصابة تبدو طفيفة، وتعافيه تدريجيا سيحدد موعد جاهزيته للتدريبات والمباريات.

وكان روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما) أصيب في الشوط الأول للقاء برشلونة ضد بورتو، أمس الأربعاء، والذي انتهى بفوز فريقه بهدف نظيف في دوري الأبطال.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة غرناطة، يوم الأحد المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

المصدر / وكالات
#برشلونة #ليفاندوفسكي #الدوري الاسباني #دوري ابطال اوروبا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة