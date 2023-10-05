"الاقتصادية" بالتشريعي تعقد ورشة حول "مشروع قانون الكهرباء العام"

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي ورشة عمل حول " مشروع قانون الكهرباء العام"، بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنواب يحيى شامية، وسالم سلامة، وهدى نعيم.

وشارك في الورشة، رئيس سلطة الطاقة، جلال إسماعيل، ومدير عام شركة الكهرباء محمد الأسطل، ورئيس هيئة المديرين بشركة الكهرباء خليل شقفة، والوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي حسن أبو ريالة، ورؤساء سلطة الطاقة السابقين كنعان عبيد و فتحي الشيخ خليل، وعدد من المختصين.

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من جانبه، قال النائب يحيى شامية: إن "مشروع القانون يهدف لتنظيم قطاع الطاقة والذي سيكون من اختصاصه مراقبة كل ما يتعلق بنشاط قطاع الكهرباء انتاجًا وتوزيعاً واستهلاكاً"، مضيفاً: "سيسعى القانون لتنظيم قطاع الكهرباء بما يضمن توفرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأعلى جودة وأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة ومراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية، والعمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في كافة أنشطة التوليد والتوزيع لأنشطة الكهرباء".

وناقش المشاركون في الورشة بنود ونصوص القانون المقترح مقدمين آرائهم وخبراتهم العملية حولها لتجويدها بما يخدم إنضاج قانون عام يحقق مصلحة المجتمع، مؤكدين على أهمية أن ينظم القانون الحالة القائمة في قطاع غزة ويعالج الإشكاليات التي يعاني منها، ويعمل على تحسينها.

المصدر / فلسطين أون لاين