"قفيشة" يدعو للحشد وأداء صلاة الجمعة بـ"الأقصى"

دعا النائب حاتم قفيشة، اليوم الخميس، كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى بالحشدِ والرّباط والمشاركة في صلاة يوم غدٍ الجمعة، إفشالًا لمخطَّطات الاحتلالِ الإسرائيلي وتأكيداً على هوية المسجد الإسلامية الخالصة.

وأكد في بيان صحفي، أن "الاحتلال ومستوطنيه يشنّون عدوانًا بلا هوادةٍ على المسجد الأقصى في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الضفة الغربية"، مشيراً إلى أنّ الاحتلالَ ينتهجُ سياسة من أجل الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك، ومن أجل يكون مصيره كمصير المسجد الإبراهيمي.

وبيَّن أهمية الحشد والرباط والحضور الدائم في المسجد الأقصى يفشلون مخطَّطات الاحتلال ومستوطنيه التهويدية، مشدداً على أن الرّباط في الأقصى هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.

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وكانت حركة "حماس" دعت جماهير شعبنا الفلسطيني، في كل مدن وقرى الوطن، للنفير والحشد والرباط داخل المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة القادم، 6 أكتوبر 2023، دفاعاً عنه، وللتأكيد على إسلاميته، في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، العابثين بقدسيته، والساعين لتقسيمه وهدمه لبناء هيكلهم المزعوم.

وأكدت أن "العربدة التي سادت فترة الأعياد اليهودية، ومحاولات الاحتلال الصهيوني للسيطرة على المسجد الأقصى لن تنجح، وسيبقى شعبنا ومقاومته سياجًا حاميًا لقدسنا وأقصانا مهما كان الثمن".

المصدر / فلسطين أون لاين