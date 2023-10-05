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"التربية والتعليم" تُحيي يوم المعلّم العالمي عبر تقديرها للمعلّم الفلسطيني

05 أكتوبر 2023 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
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وقفة للمعلم في مدارس قطاع غزة

أحيت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، يوم المعلّم العالمي الذي يُصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

من جهته، قدَّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، الشكر والتقدير للمعلّم الفلسطيني على جهوده المتواصله وعطائه الكبير وقيامه بأداء رسالته من أجل رفعة العملية التعليمية وخدمة طلبته وأبناء شعبه.

وعبَّر عن تقديره لدور المعلّم الفلسطيني الذي وصفه بـ"الطليعي والريادي في تنشئة الأجيال"، وجدارته وتميزه رغم تعرّضه للحصار والعدوان والاستهداف من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكد "أبو ندى" أن الوزارة تواصل بذل الجهود لتحسين ظروف المعلمين وتلبية احتياجاتهم.

يُذكر أنه جرى تنفيذ العديد من الفعاليات في مدارس بقطاع غزة إحياء لهذه المناسبة حيث تمَّ تنفيذ برامج في الإذاعة المدرسية، وتقديم عروض كشفية، وكتابة ورفع بوسترات وشعارات تؤكد على دور المعلّم الأساسي في تنشئة الأجيال.

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة التربية والتعليم #مدارس قطاع غزة #المعلم الفلسطيني #يوم المعلم العالمي

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