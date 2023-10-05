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حماس تدعو لجمعة حاشدة غدًا في المسجد الأقصى دفاعًا عنه والتأكيد على إسلاميته

05 أكتوبر 2023 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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مرابطون في ساحات المسجد الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أبناء جماهير شعبنا الفلسطيني، في كل مدن وقرى الوطن، للنفير والحشد والرباط داخل المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الجمعة، 6 أكتوبر 2023، دفاعاً عنه، وللتأكيد على إسلاميته، في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، العابثين بقدسيته، والساعين لتقسيمه وهدمه لبناء هيكلهم المزعوم.

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وأكدت "حماس" في بيان لها، تلقى "" نسخة عنه، أن العربدة التي سادت فترة "الأعياد اليهودية"، ومحاولات الاحتلال للسيطرة على المسجد الأقصى لن تنجح.

وشدَّدت على أن شعبنا ومقاومته سياجًا حاميًا لقدسنا وأقصانا مهما كان الثمن.

واقتحم اليوم الخميس مئات المستوطنين المتطرّفين باحات المسجد الأقصى، في اليوم الأخير من أيام ما يسمَّى "عيد العُرش" العبري، وسط اعتداءات وتضييق غير مسبوق على المواطنين والمرابطين المقدسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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