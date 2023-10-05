"بق الفراش" يطال المدارس في فرنسا

كشفت وسائل إعلام فرنسية، الخميس، أن أزمة "بق الفراش" تزداد تفاقمًا إثر رصد الحشرات في مدرستين شمال شرق العاصمة باريس.

وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن إدارتي مدرستين في ضاحية "سين سان دوني" قامتا بعملية تعقيم بعد رصد "بق الفراش" في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت عن مسؤولي المدرستين أنهم منعوا غزو "بق الفراش" وزودوا أولياء الطلاب بالمعلومات اللازمة حيال الإجراءات المتخذة.

بدوره، قال تييري بورتس، النائب عن حزب فرنسا التي لا تقهر (LFI) المعارض، إن "بق الفراش" شوهد في ثانوية بضاحية "سين سان دوني" منذ 28 سبتمبر، مشيراً في تدوينة عبر موقع "إكس" الخميس، إلى أن إدارة المدرسة لم تزود الأولياء بالمعلومات وواصلت أنشطة التعليم وهو ما عرض صحة 900 طالب للخطر.

ووصف البرلماني الفرنسي تصرف إدارة المدرسة الثانوية بأنه "غير مسؤول".

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أما في مدينة ليون، تقرر إغلاق مدرسة ألبير كامو لنفس السبب، والانتقال إلى نظام التعليم عن بعد، بحسب الصحيفة.

وتثير أزمة "بق الفراش" قلق الحكومة الفرنسية إثر اتساع رقعتها في العاصمة باريس، لتطال القطارات ومترو الأنفاق ودور السينما والمستشفيات.

والأربعاء، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، الأربعاء، إن "الحكومة تعطي الأولوية حاليًا لمكافحة الحشرات مثلما فعلت في مكافحة وباء كورونا"، مشيراً في تصريحه لإذاعة "RTL" إلى أن "بق الفراش" يتزايد في باريس بسبب تغير المناخ، وأن الحكومة عازمة على حل المشكلة.

ويشعر السكان والتجار في باريس بالقلق من أن تتأثر الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها المدينة العام المقبل بشكل سلبي من غزو "بق الفراش".

ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا مشاهد مصورة لانتشار "بق الفراش" والذي يضع الحكومة في مرمى انتقادات المعارضة.

المصدر / الأناضول