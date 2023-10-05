نادي الأسير: الأسرى يستأنفون اليوم خطواتهم الاحتجاجية بإغلاق الأقسام

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الأسرى في سجون الاحتلال يستأنفون اليوم خطواتهم الاحتجاجية، بإغلاق الأقسام، كخطوة أولى ردًّا على الحملة والعدوان التي بدأت إدارة السّجون بشنّه على الأسرى منذ أسبوع، والذي يأتي امتدادًا للعدوان المستمر على الأسرى، والذي تصاعد منذ تولي حكومة اليمين المتطرفة الفاشية، ووزيرها الفاشي (بن غفير) سدَّة الحكم.

وكانت اللجنة الوطنية يوم أمس قد أصدرت بيانًا، قالت فيه: "لن نُسلِّم ولن نقبل بأن يتم اتخاذ أي إجراء بحقنا على خلفية حدث مفتعل لفرض واقع جديد يمس جوهر حياتنا أو جوهر قضيتنا."

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واعتبرت اللجنة أن عملية الاستعراض الجبانة التي قام بها الوزير الفاشي (بن غفير) في سجن جلبوع: "تدلل على محاولاته البائسة لزيادة رصيده السياسي على حساب كرامتنا وحقوقنا الأساسية، وسيدرك هذا الأرعن مدى حماقته في قابل الأيام."

وكان المعتقلون الإداريون يوم أمس قد نفّذوا إضرابًا عن الطعام ليوم واحد، إسنادًا لرفيقهم الأسير كايد الفسفوس الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ (64) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

المصدر / فلسطين أون لاين