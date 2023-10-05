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صورة عالميًّا.. الإعلان عن أوفر سيارة تعمل بالبنزين في السوق

05 أكتوبر 2023 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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توضيحية

وفقًا لما ذكره موقع "توب سبيد" الموثوق، حقَّقت سيارة السيدان "ميتسوبيشي ميراج" لقب أوفر سيارة تعمل بالبنزين ومتاحة للبيع في الأسواق، 

وأوضح الموقع أمس الأربعاء، أن سيارة ميراج التي تعمل بالبنزين هي الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

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وذكر أن العديد من الشركات تسعى للابتعاد عن محركات الاحتراق الداخلي كبيرة الحجم التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، لصالح المحركات الأصغر، وذلك في ظل توجه عالمي نحو السيارات الكهربائية.

استهلاك اقتصادي

وأضاف "تعوض سيارة السيدان ميتسوبيشي ميراج ما تفتقر إليه في المساحة باستهلاك ممتاز واقتصادي للوقود وسعر تنافسي".

وأشار إلى أن السيارة الصغيرة مزوَّدة بمحرك من ثلاث أسطوانات، وتتميز بانخفاض تكلفة الصيانة.

ونوَّه إلى أن سيارات ميراج يمكن أن تقطع 37 ميلًا في الغالون (15.7 كيلومترًا للتر الواحد).

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المصدر / وكالات
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