لاجئون فلسطينيون مهجّرون من سوريا يشتكون من تأخير صرف المساعدات

عمان-غزة/ محمد أبو شحمة - وكالات:

اشتكى لاجئون فلسطينيون مهجَّرون من سوريا إلى الأردن، من تأخير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" صرفَ المعونة المالية الدورية المخصصة لهم؛ لأسباب غير معلومة.

وأفاد لاجئون في أحاديث منفصلة لـصحيفة "فلسطين"، بأن مدة التأخير تجاوزت أسبوعين عن موعدها وهو ما يضاعف معاناتهم التي يعيشونها بسبب اللجوء وترك منازلهم في سوريا.

وتصرف "أونروا" مساعدات مالية كل ثلاثة أشهر للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، وتبلغ قيمتها 50 دينارًا أردنيًا لكل فرد.

وأكد اللاجئ محمود زيد أن تأخير "أونروا" صرف مساعداتها المالية يكبد اللاجئين المهجرين إلى الأردن معاناة كبيرة وقاسية.

وعبَّر في حديثه لصحيفة "فلسطين" عن تخوُّفه من دوافع تأخير الوكالة صرف مساعداتها المالية أو أن يكون هذا التأخير "مقصودًا" لتحقيق أهداف سياسية.

وقال: إن اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى الأردن يعيشون حياة صعبة للغاية، لافتًا إلى أن المساعدة الدورية المقدمة من وكالة الغوث تشكل "المصدر الأساسي لحياتهم".

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وأضاف زيد أن "أونروا" لم تكتفِ بتأخير صرف المستحقات المالية الدورية للاجئين بل قلَّصت من بعض المساعدات المقدَّمة لهم دون إضافة أسماء جديدة للاستفادة من تلك المساعدات.

كما أفاد اللاجئ أحمد الشاويش بتأخير "أونروا" خلال الفترة الماضية صرف مساعداتها المالية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى الأردن.

وأوضح أن هذه المساعدة التي يحصل عليها اللاجئ كل 3 أشهر "مصدر دخله الأساسي" خلال وجوده في الأردن؛ منبهًا إلى أن غالبية اللاجئين في مخيمات الأردن لا يعملون بل ينتظرون الظروف والعودة لسوريا من جديد.

وأشار الشاويش إلى أن إدارة الوكالة تتجاهل حالة الفقر والمعاناة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في الأردن، وتقدم بين فترة وأخرى وعودات "وهمية" بصرف مساعدات بانتظام دون الالتزام أمام اللاجئين.