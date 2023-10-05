رابط فحص كوبونات الوكالة لشهر 10/2023 - الدورة الثالثة

تواصل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بقطاع غزة توزيع المساعدات الغذائية "الكابونات الموحدة" ضمن الدورة الثالثة لعام 2023.

وتشهد محركات البحث عمليات استعلام عن رابط فحص كابونات الوكالة الدورة الثالثة لشهر 10/2023 من قبل المواطنين المستفيدين من الكابونة الموحدة.

في هذا السياق، يستعرض لكم موقع "فلسطين أون لاين" موعد بداية ونهاية توزيع كوبونات الوكالة الدورة الثالثة 2023، بالإضافة إلى رابط الفحص.

موعد بداية ونهاية توزيع كوبونات الوكالة الدورة الـ 3/ 2023

بدأت الدورة الثالثة لتوزيع المساعدات الغذائية - الكوبونة الموحدة - لعام 2023 في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر/أيلول (9) والتي تشرف عليها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتنتهي الأونروا من توزيع الكابونة الموحدة بعد ثلاثة شهور من بداية توزيع الدورة الثالثة لعام 2023، ويشكل هذا التاريخ بداية توزيع الدورة الرابعة على المواطنين المستفيدين.

يمكن للمستفيدين معرفة تفاصيل تسليم الكوبونات من خلال موقع الوكالة الإلكتروني.

رابط فحص كوبونة الوكالة الدورة الثالثة لشهر 10/2023

للحصول على معلومات حول كوبونتك الشهرية وتفاصيل التوزيع الخاصة بالدورة الثالثة لعام 2023، يمكنك زيارة الرابط التالي:

رابط فحص كوبونة الوكالة شهر 10/2023 اضغط هــــــنـــا

تفاصيل كوبونة الوكالة لعام 2023

تحتوي كوبونات الوكالة لعام 2023 على العناصر الغذائية التالية لكل فرد مستفيد في الأسرة:

25 كيلو دقيق.

2 كيلو رز.

1 علبة زيت.

نصف كيلو سكر.

0.8 حليب.

نصف كيلو عدس.

1 كيلو حمص.

وفي النهاية، نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة لك، وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو لديك أي استفسارات إضافية، فلا تتردد في طرحها في التعليقات بالأسفل.

المصدر / فلسطين أون لاين