أبو مرزوق: خطوات الأسرى النضالية خطوات مشروعة مطلوب إسنادها

أكد د. موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن "الخطوات النضالية التي أعلنتها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال رفضا لاعتقال الإداري، خطوات مشروعة، ومطلوب إسنادها، لأنها ستكون باكورة الخطوات الاحتجاجية ضد الأحكام المستمرة التي تصدرها محاكم الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين دون أي وجه حق".

وأضاف أن "جريمة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين تعتبر مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وتستدعي تنظيم المزيد من الخطوات الرافضة لها، داخل الأراضي المحتلة وخارجها، نصرة للأسرى، لاسيما الذين يلاقون معاناة من الإهمال الطبي، والدعوة للعمل على الساحة الدولية لإنقاذ حياتهم".

اقرأ أيضا: الحركة الأسيرة تشرع بخطوات نضالية في كافة السجون

وأشار إلى أن "الأسرى يواجهون مزيدا من مماطلة إدارة السجون، لاسيما مع قرب دخول فصل الشتاء، وعقابهم بمنع إدخال الملابس لهم لعدة شهور، الأمر الذي يشكل إمعاناً في ارتكاب الجرائم بحق الأسرى، ويتطلب مزيدا من الفعاليات في العواصم الدولية التي تشكل أدوات ضغط على الاحتلال لكبح جماحه عن الاستمرار في هذا السلوك الإجرامي".

المصدر / فلسطين أون لاين